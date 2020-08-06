Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Нападающий Усман Дембеле вернулся к тренировкам с общей группы «Барселоны», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

23-летний француз не появлялся на поле с ноября 2019 года из-за травм. Всего в сезоне-2019/20 он провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Сообщается, что, помимо Дембеле, к занятиям в общей группе также приступил защитник Рональд Араухо.

Ближайший матч «Барселона» — против «Наполи» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:1). Он запланирован на субботу, 8 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.