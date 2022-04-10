Дембеле требует крупный подписной бонус, если продлит контракт с «Барселоной»

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле. Футболист готов дать согласие, но требует в таком случае крупный подписной бонус, сообщает Mundo Deportivo.

В ближайшие недели стороны встретятся вновь, чтобы обсудить условия нового контракта 24-летнего француза, в том числе зарплату игрока.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года.

Зимой футболист мог перейти в «ПСЖ», но в последний момент сделка сорвалась.