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Сегодня, 21:48

Дембеле требует крупный подписной бонус, если продлит контракт с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле. Футболист готов дать согласие, но требует в таком случае крупный подписной бонус, сообщает Mundo Deportivo.

В ближайшие недели стороны встретятся вновь, чтобы обсудить условия нового контракта 24-летнего француза, в том числе зарплату игрока.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года.

Зимой футболист мог перейти в «ПСЖ», но в последний момент сделка сорвалась.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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Вильярреал – Атлетик
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Осасуна – Алавес
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Эльче – Р. Сосьедад
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

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Атлетик

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Хетафе

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