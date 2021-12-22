Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной»
16:20
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле решил продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 24-летний француз еще не согласовал условия соглашения, но не собирается уходить из «Барселоны».
Каталонцы сообщили полузащитнику о том, что он должен принять окончательное решение надо до начала 2022 года. «Барса» готова предложить Дембеле контракт на два года, чтобы дать игроку некоторую свободу.
Контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну результативную передачу в семи матчах за «Барселону».
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a764635742431554050-ousmane-dembele-daccord-pour-prolonger-au-fc-barcelone
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