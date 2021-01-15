Новый игрок «Атлетико» Мусса Дембеле рассказал, что думает о главном тренере мадридского клуба Диего Симеоне.

«Симеоне — лучший тренер в мире. Ну, или один из лучших. Я рад быть здесь и работать с Симеоне. Надеюсь, вместе мы сможем многого достичь. Он потрясающий тренер, могу говорить о нем только хорошее. Он показывает это каждый год», — цитирует Дембеле Marca.

24-летний француз перешел в «Атлетико» из «Лиона» на правах аренды за 1,4 миллиона евро с правом последующего выкупа.