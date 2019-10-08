Дембеле рискует пропустить матч с «Реалом» из-за дисквалификации

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может быть дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0), сообщает L'Equipe со ссылкой на испанские СМИ. Если это случится, 22-летний француз пропустит встречу с «Реалом», которая состоится 26 октября в 10-м туре примеры.

В игре с «Севильей» сначала был удален защитник «Барсы» Рональд Араухо , а Дембеле покинул поле после того, как выразил недовольство красной карточкой партнера по команде.

В текущем сезоне Дембеле провел на поле 4 матча, в которых забил 1 гол.

Дембеле в матче с «Севильей» удален за слова «ты очень плохой»