Дембеле: «Я счастлив, что Хави верит в меня»
Дембеле признался, что счастлив находиться в «Барселоне»
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своих эмоциях от нахождения в каталонском клубе. Ранее главный тренер сине-гранатовы Хави похвалил игрока за игру в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).
«Я счастлив, что Хави верит в меня», — цитирует Дембеле Mundo Deportivo.
25-летний Дембеле мог покинуть «Барселону» этим летом на правах свободного агента, однако клуб и футболист договорились подписать новый контракт, который действует до конца июня 2024 года.
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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