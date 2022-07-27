Дембеле: «Я счастлив, что Хави верит в меня»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своих эмоциях от нахождения в каталонском клубе. Ранее главный тренер сине-гранатовы Хави похвалил игрока за игру в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).

«Я счастлив, что Хави верит в меня», — цитирует Дембеле Mundo Deportivo.