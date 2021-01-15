Дембеле провел первую тренировку с «Атлетико»

Новичок «Атлетико» Мусса Дембеле провел первую тренировку в составе мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.

24-летний футболист перешел в «Атлетико» из «Лиона» на правах аренды 13 января 2021 года. Стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро с правом последующего выкупа игрока за 33,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 француз провел 16 матчей в лиге 1, отметившись 1 голом.