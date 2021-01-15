Дембеле прокомментировал свой переход в «Атлетико»

Новичок «Атлетико» Мусса Дембеле прокомментировал переход в мадридскую команду из «Лиона».

«Это большой шаг вперед для меня. «Атлетико» — великий клуб, известный во всем мире. Я горд и с нетерпением жду дебюта. Постараюсь как можно скорее выучить испанский, хотя поначалу будет тяжело. В детстве мне нравился Фернандо Торрес, воспитанник «Атлетико», так что я счастлив оказаться в этой команде», — приводит Marca слова Дембеле.

«Атлетико» арендовал Дембеле у «Лиона» до конца сезона-2020/21. Мадридский клуб имеет право выкупа 24-летнего форварда.