Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Дембеле прокомментировал свой переход в «Атлетико»

09:46
Теги:

Новичок «Атлетико» Мусса Дембеле прокомментировал переход в мадридскую команду из «Лиона».

«Это большой шаг вперед для меня. «Атлетико» — великий клуб, известный во всем мире. Я горд и с нетерпением жду дебюта. Постараюсь как можно скорее выучить испанский, хотя поначалу будет тяжело. В детстве мне нравился Фернандо Торрес, воспитанник «Атлетико», так что я счастлив оказаться в этой команде», — приводит Marca слова Дембеле.

«Атлетико» арендовал Дембеле у «Лиона» до конца сезона-2020/21. Мадридский клуб имеет право выкупа 24-летнего форварда.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир