Дембеле прилетел в Финляндию на операцию

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прибыл в Финляндию, где перенесет операцию, сообщает Marca. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Операция пройдет сегодня, 11 февраля. О сроках восстановления нападающего станет известно позднее.

Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Отмечается, что каталонцам разрешат подписать нападающего, если будет подтверждено, что Дембеле пропустит не менее пяти месяцев. Ранее до конца сезона выбыл Луис Суарес, а Карлеса Переса продали в «Рому».