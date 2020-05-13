Дембеле прибыл в расположение «Барселоны»
23:02
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев. 22-летний француз прошел медицинское обследование.
Дембеле проходит восстановление от травмы, полученной на тренировке сине-гранатовых. У форварда диагностировали разрыв сухожилия правого бедра. 11 февраля футболист перенес операцию.
В сезоне-2019/20 Дембеле провел 9 матчей за «Барселону» и забил один гол.
? Ciutat Esportiva— FC Barcelona (des de ?) (@FCBarcelona_cat) May 13, 2020
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