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Дембеле прибыл в расположение «Барселоны»

23:02
Усман Дембеле. Фото AFP
Усман Дембеле. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев. 22-летний француз прошел медицинское обследование.

Дембеле проходит восстановление от травмы, полученной на тренировке сине-гранатовых. У форварда диагностировали разрыв сухожилия правого бедра. 11 февраля футболист перенес операцию.

В сезоне-2019/20 Дембеле провел 9 матчей за «Барселону» и забил один гол.

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