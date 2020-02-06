Дембеле потребуется операция. Он не играл с ноября

Нападающему «Барселоны» Усману Дембеле потребуется операция. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра, сообщат официальный сайт каталонского клуба.

Операция пройдет 11 февраля, ее сделают в Финляндии. О сроках восстановления нападающего станет известно позднеее

Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.