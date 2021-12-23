Дембеле подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле согласовал условия нового контракта.

Как сообщает Diario Sport, на следующей неделе 24-летний игрок подпишет соглашение сроком на 5 лет с понижением зарплаты.

По информации источник, желание Дембеле остаться в клубе стало ключевым фактором в подписании контракта.

Текущее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за «Барселону» 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.