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Дембеле подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет

16:35
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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле согласовал условия нового контракта.

Как сообщает Diario Sport, на следующей неделе 24-летний игрок подпишет соглашение сроком на 5 лет с понижением зарплаты.

По информации источник, желание Дембеле остаться в клубе стало ключевым фактором в подписании контракта.

Текущее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за «Барселону» 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/acuerdo-dembele-renovara-proxima-semana-13022938

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Анна Горшкова все материалы автора

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