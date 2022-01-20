Дембеле отсутствует в заявке «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

«Барселона» объявила заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

В заявке каталонского клуба отсутствует нападающий Усман Дембеле. Ранее сообщалось, что «Барселона» отстранит 24-летнего француза, если тот не примет предложения о продлении контракта.

Встреча «Барселоны» с «Атлетиком» состоится сегодня, 20 января, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.