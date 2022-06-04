Дембеле назвал условия, при которых останется в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле назвал условия, при которых готов остаться в каталонском клубе, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, француз продолжит играть в испанском клубе, если не попадет под сокращение зарплат, которое планируют провести руководители «сине-гранатовых».

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт Дембеле с каталонцами истекает летом 2022 года. Игроком интересуются «ПСЖ» и «Бавария».