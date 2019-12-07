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Дембеле может покинуть «Барселону» и начал переговоры с другими клубами

09:45
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть испанский клуб. Футболист уже занялся поисками новой команды, утверждает El Desmarque.

Агент 22-летнего француза обратился к представителям «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Футболист хочет оценить возможность перехода в один из этих клубов, хотя не получал разрешение на переговоры от руководства «Барселоны».

Действующий контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 9 матчей за «Барселону», отличившись одним голом.

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