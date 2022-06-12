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Дембеле покинет «Барселону» и перейдет в «Челси» в качестве свободного агента

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Челси» в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что игрок не продлил контракт с каталонским клубом.

По информации DailyMail, 25-летний нападющий не станет подписывать контракт с «Барселоной» и покинет клуб по истечении контракта в текущем месяце. Игрок в качестве свободного агента может перейти в лондонский «Челси».

В сезоне-2021/22 французский форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах.

«Барселона» заняла 2-е место в прошедшем сезоне ла лиги, набрав 73 очка в 38 турах. Лондонский «Челси» в сезоне-2021/22 занял 3-е место в АПЛ, набрав 74 очка в 38 играх.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10908361/Chelsea-Barcelona-confirm-Ousmane-Dembele-set-leave-contract-offer-table.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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Валенсия – Сельта
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 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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Барселона – Вильярреал
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22.05 23:00
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 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

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 32 2 6
Жюль Кунде

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 32 2 2
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