Дембеле покинет «Барселону» и перейдет в «Челси» в качестве свободного агента

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Челси» в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что игрок не продлил контракт с каталонским клубом.

По информации DailyMail, 25-летний нападющий не станет подписывать контракт с «Барселоной» и покинет клуб по истечении контракта в текущем месяце. Игрок в качестве свободного агента может перейти в лондонский «Челси».

В сезоне-2021/22 французский форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах.

«Барселона» заняла 2-е место в прошедшем сезоне ла лиги, набрав 73 очка в 38 турах. Лондонский «Челси» в сезоне-2021/22 занял 3-е место в АПЛ, набрав 74 очка в 38 играх.