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Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной»

08:36
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов продлить контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летний француз чувствует себя комфортно в команде и хочет остаться в Каталонии. 30 января сообщалось, что в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 21 матч за «Барселону», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/dembele-quiere-renovar-barca-barsa-barca-barcelona-united-juventus-11486873

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