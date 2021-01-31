Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной»
08:36
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов продлить контракт с клубом, сообщает Sport.es.
По информации источника, 23-летний француз чувствует себя комфортно в команде и хочет остаться в Каталонии. 30 января сообщалось, что в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/21 Дембеле провел 21 матч за «Барселону», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/dembele-quiere-renovar-barca-barsa-barca-barcelona-united-juventus-11486873
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