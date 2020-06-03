Дембеле готов перейти в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дал согласие на переход в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, спортивный директор «бьяконери» Фабио Паратичи заинтересован в трансфере 23-летнего француза. Сообщается, что сам форвард готов на переход в итальянскую команду. «Барселона», в свою очередь, не намерена отпускать футболиста дешево и намерена запросить за него крупную сумму.

На счету Дембеле 1 гол в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.