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Дембеле готов перейти в «Ювентус»

11:17
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дал согласие на переход в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, спортивный директор «бьяконери» Фабио Паратичи заинтересован в трансфере 23-летнего француза. Сообщается, что сам форвард готов на переход в итальянскую команду. «Барселона», в свою очередь, не намерена отпускать футболиста дешево и намерена запросить за него крупную сумму.

На счету Дембеле 1 гол в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.

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