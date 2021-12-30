Дембеле договорился с «Ювентусом», но ждет крупного предложения от «ПСЖ»
14:25
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле договорился с «Ювентусом» о переходе во время летнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 24-летний француз также ожидает многомиллионного предложения от «ПСЖ». Парижский клуб попросил нападающего подождать, пока предложение готовится.
В нынешнем сезоне Дембеле провел восемь матчей за «Барселону» и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с Дембеле по новому контракту проходят неудачно.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/principio-acuerdo-dembele-juventus-barca-fichajes-fc-barcelona-mercado-13042862
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