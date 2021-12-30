Дембеле договорился с «Ювентусом», но ждет крупного предложения от «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле договорился с «Ювентусом» о переходе во время летнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 24-летний француз также ожидает многомиллионного предложения от «ПСЖ». Парижский клуб попросил нападающего подождать, пока предложение готовится.

В нынешнем сезоне Дембеле провел восемь матчей за «Барселону» и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с Дембеле по новому контракту проходят неудачно.