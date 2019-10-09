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Дембеле дисквалифицирован на 2 матча и пропустит игру с «Реалом»

14:11
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре 8-го чемпионата Испании с «Севильей» (4:0), говорится в решении, опубликованном на сайте Королевской федерации футбола Испании.

Таким образом, 22-летний француз пропустит встречу 9-го тура с «Эйбаром» (19 октября), а также игру 10-го тура с «Реалом», которая намечена на 26 октября.

По данным AS, в протоколе встречи судья Матеу Лаос указал, что Дембеле сказал ему: «Очень плохой, ты очень плохой».

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