Дембеле близок к полному восстановлению после травмы бедра

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в скором времени может выйти на поле, сообщает Sport.es.

По данным издания, форвард занимается в общей группе «Барселоны» и близок к возвращению на поле. Руководство клуба не хочет рисковать здоровьем Дембеле, поэтому он не сможет принять участия в матче ла лиги с «Райо Вальекано», который пройдет 27 октября.

Ожидается, что футболист попадет в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).

У Дембеле была диагностирована травма бедра правой ноги. В июле футболист перенес операцию.