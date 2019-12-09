Суд оправдал участников матча чемпионата Испании сезона-2010/11 «Леванте» — «Сарагоса». Команды подозревались в организации договорной игры. «Сарагоса» одержала победу со счетом 2:1 и избежала вылета. Под подозрение попал в общей сложности 41 человек, включая всех футболистов, выходивших на поле.

В результате дело было закрыто за недостатком улик.

Однакл суд признал виновным бывшего президента «Сарагосы» Агапито Иглесиаса и бывшего финансового директора Хавбера Поркеру в нецелевом расходовании клубных средств в размере 1,73 миллиона евро. Оба были приговорены к 1 году и 3 месяцам тюрьмы, но по испанским законам такой короткий срок автоматически становится условным, если это первое нарушение.