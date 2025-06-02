Деку заявил, что «Барселона» не будет продавать своих ведущих игроков

Спортивный директор «Барселоны» Деку отрицает, что у клуба есть серьезные финансовые проблемы, требующие продажи игроков. При этом он отметил строгость финансового фейр-плей в Испании.

«Это проблема для многих клубов, вы просто слышите о «Барсе», потому что мы большой клуб», — сказал он в интервью BBC.

По словам Деку, руководство «Барселоны» не планирует продавать ведущих футболистов.

Спортивный директор добавил, что клуб рад продлению контракта с Nike, а модернизируемый «Камп Ноу» на 110 тысяч мест станет самым большим стадионом в Европе и увеличит доходы «Барселоны».