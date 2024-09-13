Деку: «Скоро «Барселоне» предстоит сделать важные обновления»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своей работе в каталонском клубе.

«Я уже работаю над следующим сезоном. Скоро нам предстоит сделать важные обновления», — привет слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Ранее Деку объяснил, почему «Барселона» не подписала Нико Уильямса.

«Барселона» после 4 туров занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 12 очков. Каталонцы опережают идущий на второй строчке «Реал» на 4 очка.