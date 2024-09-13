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Сегодня, 11:13

Деку: «Скоро «Барселоне» предстоит сделать важные обновления»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своей работе в каталонском клубе.

«Я уже работаю над следующим сезоном. Скоро нам предстоит сделать важные обновления», — привет слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Ранее Деку объяснил, почему «Барселона» не подписала Нико Уильямса.

«Барселона» после 4 туров занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 12 очков. Каталонцы опережают идущий на второй строчке «Реал» на 4 очка.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
9
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
10
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
11
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
13
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
18
 Севилья 4 0 2 2 3-6 2
19
 Бетис 3 0 2 1 1-3 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 - : -
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 - : -
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 - : -
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 - : -
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 - : -
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