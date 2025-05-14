Деку: «Никаких проблем с новым контрактом Ямаля не возникнет»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Ламином Ямалем.

«Никаких проблем с новым контрактом Ламина не возникнет», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 17-летний испанец провел 52 матча, в которых забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи. Текущее соглашение с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.