Деку: «Дьекереш — не приоритетная цель «Барселоны»
Спортивный директор «Барселоны» Деку отметил, что нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш на данный момент не является целью каталонского клуба.
«Виктор — хороший игрок, он забивает много голов в Португалии. Мы знаем его. Но это не наш приоритет, и мы не думаем о немедленном подписании девятого номера на замену Роберту Левандовски», — цитирует Mundo Deportivo Деку.
26-летний швед в этом сезоне забил 46 голов и сделал 8 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|
2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
3
|Атлетико
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|
4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Атлетик
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|
7
|Бетис
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|
8
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|
10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
11
|Сельта
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
16
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
17
|Хетафе
|13
|1
|7
|5
|8-11
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|13
|2
|3
|8
|10-25
|9
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|23:00
|
Хетафе – Вальядолид
|- : -
|23.11
|16:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|23.11
|18:15
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|23.11
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|23.11
|20:30
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|23.11
|23:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|24.11
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|24.11
|18:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|24.11
|20:30
|
Леганес – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|9
|1
|3
Новости