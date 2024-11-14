Деку: «Дьекереш — не приоритетная цель «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку отметил, что нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш на данный момент не является целью каталонского клуба.

«Виктор — хороший игрок, он забивает много голов в Португалии. Мы знаем его. Но это не наш приоритет, и мы не думаем о немедленном подписании девятого номера на замену Роберту Левандовски», — цитирует Mundo Deportivo Деку.

26-летний швед в этом сезоне забил 46 голов и сделал 8 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.