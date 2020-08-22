Деку: «Думаю, Неймар может вернуться в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Деку высказался по поводу возможного возвращения в клуб форварда «ПСЖ» Неймара и ухода Лионеля Месси. В СМИ появилась информация, что капитан каталонцев этим летом может перебраться в «Интер».

— Не знаю, вернется ли Неймар в «Барселону», — цитирует El Mundo Deportivo Деку. — Он был счастлив в «Барсе» и сотворил историю, выиграв три трофея за сезон. Он хорошо ладил с Месси, и для меня стал сюрпризом его уход в «ПСЖ». Думаю, он может и вернуться.

У Месси есть контракт. Он хочет продолжить побеждать. Все будет зависеть от того, что сделает «Барса» для того, чтобы снова стать конкурентоспособной командой. Я с ним не беседовал, но мне кажется, он думает именно так.

2:8 с «Баварией» — очень тяжелое поражение. Такое бывает, но счет не отражает реальную разницу между двумя командами. Если они сыграют 10 раз, результат может быть совсем другим, но тут это случилось.