Дебют Смолова на домашнем стадионе «Сельты» может случиться в воскресенье

Пресс-служба «Сельты» сообщает, что все игроки команды тренируются в общей группе.

Защитники Иван Вильяр и Давид Хунка восстановились от повреждений и готовятся к матчу 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Встреча пройдет 9 февраля на домашнем стадионе «Сельты» в Виго.

Таким образом, российский форвард Федор Смолов может дебютировать при своих трибунах уже в воскресенье.

29-летний Смолов дебютировал за «Сельту 1 февраля в игре против «Валенсии» (0:1), выйдя на замену на 78-й минуте встречи.