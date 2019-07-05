Де Йонг заявил, что с детства мечтал играть за "Барселону"

Полузащитник Френки де Йонг, перешедший в "Барселону" из "Аякса", поделился своими эмоциями после смены клуба.

– Я счастлив находиться здесь, – заявил футболист в интервью ВВС Sport. – Я подписал контракт еще полгода назад, но оказался здесь только сейчас. Еще ребенком я мечтал однажды сыграть за "Барселону". Мне нравится стиль моей новой команды, думаю, что он похож на тот, который исповедует "Аякс". Мне кажется, выход на поле в футболке этого клуба станет чем-то особенным.

Контракт с де Йонгом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.