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Де Йонг вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг приступил к частичным тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

В понедельник, 16 сентября, 27-летний футболист принял участие в выполнении некоторых упражнений вместе с остальными членами команды.

Де Йонг получил травму голеностопа 21 апреля в матче чемпионата Испании против «Реала» (2:3). В этом сезоне он пока не выходил на поле.

Полузащитник перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего на его счету 17 голов и 21 результативная передача в 213 матчах за сине-гранатовых. Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до конца июня 2026-го.

Френки де Йонг
ФК Барселона
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