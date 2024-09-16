Де Йонг вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг приступил к частичным тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

В понедельник, 16 сентября, 27-летний футболист принял участие в выполнении некоторых упражнений вместе с остальными членами команды.

Де Йонг получил травму голеностопа 21 апреля в матче чемпионата Испании против «Реала» (2:3). В этом сезоне он пока не выходил на поле.

Полузащитник перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего на его счету 17 голов и 21 результативная передача в 213 матчах за сине-гранатовых. Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до конца июня 2026-го.