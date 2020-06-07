Де Йонг сравнил «Барселону» и «Аякс»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает, что каталонский клуб и «Аякс» очень похожи.

«Я очень рад, что играю в «Барселоне». Это было моей мечтой еще с детства. Это был мой любимы клуб за пределами Голландии. Поэтому, когда каталонцы были настолько заинтересованы во мне, то я легко дал свое согласие. В «Барселоне» одна цель — выигрывать все. Конечно, здесь высокое давление, нужно брать каждый титул, но мне это нравится. Для меня «Аякс» и «Барселона» очень похожи в том, как они видят футбол», — приводит слова де Йонга пресс-служба сине-гранатовых.

В сезоне-2019/20 23-летний де Йонг провел 37 матчей за «Барселону», забил два гола и сделал две результативные передачи. Ранее голландец выступал за «Аякс».