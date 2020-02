Де Йонг считает, что на Месси не поставили пенальти

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Он акцентировал внимание на судействе.

— В Бильбао был пенальти, потому что меня толкнули, — цитирует хавбека Marca. — И сегодня должны были дать на Месси. Не хочу спорить с судьями, это не критика, просто так думаю. Было важно выиграть и получить три очка, мы недалеко от Мадрида. С Месси легко играть, у меня нет с ним особой связи, просто займите место, и он вас найдет.

Where the hell VAR was...definite foul on Messi!

It Should be a penalty? pic.twitter.com/TNdreIFm4M