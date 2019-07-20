Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом

Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.

– Думаю, нас нельзя сопоставлять, потому что Кройф был уникальным явлением в футболе и как игрок, и как тренер, – приводит слова де Йонга Mundo Deportivo. – Он полностью изменил футбол. Я не собираюсь сравнивать себя с ним, поскольку он является одним из лучших игроков в истории, а я пока только начинаю свою карьеру.

Контракт "Барселоны" с де Йонгом рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел во всех турнирах 52 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. Кройф – трехкратный обладатель Золотого мяча и Кубка европейских чемпионов в качестве игрока считается одним из лучших футболистов прошлого столетия. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 голов.