Де Йонг поделился эмоциями после победы «Барселоны» над «Мальоркой»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:1).

«Думаю, «Барселона» показала себя лучше в этой игре, но, когда мы пропустили, все могло поменяться. Однако мы решили не стали зацикливаться на пропущенном мяче и продолжили гнуть свою линию, так как побеждать дома важнее всего.

Хорошие эмоции, тренер сказал, что доверяет мне, все довольны», — цитирует де Йонга BarcaTimes.

«Барса» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, что «Реал» уже гарантировал себе чемпионский титул.