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Сегодня, 08:23

Де Йонг поделился эмоциями после победы «Барселоны» над «Мальоркой»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:1).

«Думаю, «Барселона» показала себя лучше в этой игре, но, когда мы пропустили, все могло поменяться. Однако мы решили не стали зацикливаться на пропущенном мяче и продолжили гнуть свою линию, так как побеждать дома важнее всего.

Хорошие эмоции, тренер сказал, что доверяет мне, все довольны», — цитирует де Йонга BarcaTimes.

«Барса» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, что «Реал» уже гарантировал себе чемпионский титул.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Мальорка
0
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 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
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 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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 2 : 0
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Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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