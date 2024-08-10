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Де Йонг не собирается покидать «Барселону»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может остаться в команде, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, клуб пытается продать игрока за 60 миллионов евро без учета бонусов. Однако пока безуспешно.

Сам хавбек настроен продолжить выступления за каталонцев.

Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего за клуб он провел 213 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.

Френки де Йонг
ФК Барселона
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