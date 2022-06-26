Де Йонг не хочет покидать «Барселону» ради «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет покидать каталонский клуб и переезжать в Англию. Игроком активно интересуется «МЮ», сообщает Cadena SER.

По данным источника, каталонцы вынуждены продать голландца, чтобы выручить деньги. Стоимость игрока — 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что английский клуб надеется на то, что «Барселона» снизит цену на игрока. Сам футболист не дал своего согласия на переход.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.