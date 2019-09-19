Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поставил лайк в Instagram под репликой с призывом уволить главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. Это произошло на официальной странице клуба под фотографией из эпизода встречи.

Хавбек отменил свое действие, но пользователи соцсети успели заметить лайк. Де Йонг перешел в «Барселону» летом из «Аякса» за 75 миллионов евро.