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Де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом» в 1/16 финала Кубка Испании

18:21
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Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг и Рональд Араухо травмировались в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1). Об этом сообщает пресс-служба команды.

У де Йонга диагностировали растяжение мышцы левой ноги. У Араухо выявили перелом запястья. Ему предстоит операция.

В клубе не сообщили о сроках восстановления игроков.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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