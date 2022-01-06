Де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом» в 1/16 финала Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг и Рональд Араухо травмировались в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1). Об этом сообщает пресс-служба команды.

У де Йонга диагностировали растяжение мышцы левой ноги. У Араухо выявили перелом запястья. Ему предстоит операция.

В клубе не сообщили о сроках восстановления игроков.