Де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом» в 1/16 финала Кубка Испании
18:21
Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг и Рональд Араухо травмировались в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1). Об этом сообщает пресс-служба команды.
У де Йонга диагностировали растяжение мышцы левой ноги. У Араухо выявили перелом запястья. Ему предстоит операция.
В клубе не сообщили о сроках восстановления игроков.
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