Де Йонг был травмирован в матче «Барселоны» с «Реалом»
Полузащитник «Барселоны» Де Йонг был травмирован во время матча с «Реалом»
15:43
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг был травмирован во время матча 9-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2).
24-летний футболист вышел на поле с первых минут встречи, но был заменен на Серхи Роберто на 77-й минуте.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у Де Йонга диагностировано растяжение подколенного сухожилия. Сроки возвращения игрока в строй будут зависеть от хода восстановления.
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