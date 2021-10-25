Де Йонг был травмирован в матче «Барселоны» с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг был травмирован во время матча 9-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2).

24-летний футболист вышел на поле с первых минут встречи, но был заменен на Серхи Роберто на 77-й минуте.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у Де Йонга диагностировано растяжение подколенного сухожилия. Сроки возвращения игрока в строй будут зависеть от хода восстановления.