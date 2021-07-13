Де Пауль о переходе в «Атлетико»: «Очень счастлив поработать с Симеоне, он один из лучших тренеров»

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль прокомментировал переход в мадридский клуб.

«Я очень счастлив, что буду выступать за чемпионов ла лиги, и я знаю, что это влечет за собой ответственность. Это большой шаг в моей футбольной карьере. Я хочу оправдать все ожидания. Очень счастлив, что могу поработать с Симеоне. Прежде всего, потому, что он один из лучших тренеров. Мне нравится быть в его команде, потому что я наблюдал, как он играет в футболке сборной Аргентины», — приводит слова Де Пауля официальный сайт клуба.

12 июля «Атлетико» объявил о переходе Де Пауля из «Удинезе». Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

27-летний аргентинец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Удинезе» во всех турнирах и забил девять мячей при 11 голевых передачах.

Де Пауль — победитель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины. «Атлетико» в прошлом сезоне стал чемпионом Испании.