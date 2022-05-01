Де Пауль не планирует покидать «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль планирует остаться в мадридском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний аргентинец не собирается покидать команду, несмотря на слухи. Руководство клуба также намерено сохранить игрока.

В текущем сезоне де Пауль провел 43 матча, в среднем проводя на поля 61 минуту, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.