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Сегодня, 07:24

Де Пауль не планирует покидать «Атлетико»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль планирует остаться в мадридском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний аргентинец не собирается покидать команду, несмотря на слухи. Руководство клуба также намерено сохранить игрока.

В текущем сезоне де Пауль провел 43 матча, в среднем проводя на поля 61 минуту, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Атлетико
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