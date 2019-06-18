Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отказался переходить в "Барселону", утверждает Cadena SER. Отмечается, что "Ювентус", "ПСЖ" и "Бавария"​ сделали голландцу более выгодные предложения по личному контракту.

Поэтому агент игрока Мино Райола посоветовал рассмотреть их. "Барселона" предлагает порядка 6 миллионов в год и улучшать предложение по личному контракту не хочет.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов платить Де Лигту по 15 миллионов евро.

19-летний де Лигт в минувшем сезоне побил несколько капитанских рекордов в Лиге чемпионов, добравшись с "Аяксом" до полуфинала. В общей сложности он провел 55 матчей и забил 7 голов во всех турнирах и стал чемпионом и обладателем Кубка Голландии.