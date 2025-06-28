Де ла Фуэнте — о шансах Ямаля и Педри на «Золотой мяч»: «Они оба очень хороши»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил шансы игроков «Барселоны» полузащитника Педри и нападающего Ламина Ямаля на получение «Золотого мяча».

«Я бы хотел, чтобы награду получил испанский игрок. Они оба очень хороши, я испытываю к ним особую привязанность, поскольку они оба дебютировали под моим руководством: Ламин — в основной команде, а Педри — в молодежной», — цитирует де ла Фуэнте Marca.

В прошедшем сезоне на счету 17-летнего Ямаля 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. 22-летний Педри провел 59 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.