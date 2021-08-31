Де Бур высказался о переименовании «Камп Ноу» в честь Месси
Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».
— Вы были шокированы переходом Месси в «ПСЖ»? — вопрос Де Буру.
— Да. Не могу сказать, что не спал потом всю ночь, услышав это, но все равно был шокирован. И я рад, что это произошло. То, что творится с «Барселоной» и «Реалом», — неправильно. У них огромные долги, однако они продолжают покупать футболистов. Представьте, что у вас компания, которая тратит большие суммы, но при этом глубоко залезла в кредит. Вы не выживите. То же самое и здесь. Хорошо, что испанская федерация начала уделять этому внимание. Но, конечно, болельщикам «Барселоны» жаль, что Месси не завершил игровую карьеру в Испании. «ПСЖ» — отличный вариант. Непривычно видеть его в другой футболке, но у «ПСЖ» она тоже красивая. Должен сказать, что также есть плюсы в игре за разные клубы, Месси сможет изучить культуру и традиции другой страны, проникнуться атмосферой Франции.
— Чего ждете от «Барселоны»?
— Они должны строить новую команду, уже без Месси. В «Барсе» достаточно молодых футболистов, которые могут победить кого угодно и стать чемпионами Испании. Уверен: Куман знает, что делать. Первые игры «Барселоны» в этом сезоне выглядят многообещающе. Любопытно, чего Де Йонг и Депай добьются в команде.
— Месси заслуживает прижизненный памятник у «Камп Ноу»?
— Безусловно. Ему нужно возвести самую большую статую у стадиона.
— А переименовывать стадион в «Лионель Месси Арену» рановато?
— Как «Амстердам Арену» в «Йохан Кройф Арену»? Месси сделал многое для «Барселоны», и, может быть, в будущем стадион действительно назовут в его честь. Люди будут говорить о Лео еще долгие годы. Мы должны быть счастливы, что он наш современник.
«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю