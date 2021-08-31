Де Бур высказался о переименовании «Камп Ноу» в честь Месси

Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

— Вы были шокированы переходом Месси в «ПСЖ»? — вопрос Де Буру.

— Да. Не могу сказать, что не спал потом всю ночь, услышав это, но все равно был шокирован. И я рад, что это произошло. То, что творится с «Барселоной» и «Реалом», — неправильно. У них огромные долги, однако они продолжают покупать футболистов. Представьте, что у вас компания, которая тратит большие суммы, но при этом глубоко залезла в кредит. Вы не выживите. То же самое и здесь. Хорошо, что испанская федерация начала уделять этому внимание. Но, конечно, болельщикам «Барселоны» жаль, что Месси не завершил игровую карьеру в Испании. «ПСЖ» — отличный вариант. Непривычно видеть его в другой футболке, но у «ПСЖ» она тоже красивая. Должен сказать, что также есть плюсы в игре за разные клубы, Месси сможет изучить культуру и традиции другой страны, проникнуться атмосферой Франции.

— Чего ждете от «Барселоны»?

— Они должны строить новую команду, уже без Месси. В «Барсе» достаточно молодых футболистов, которые могут победить кого угодно и стать чемпионами Испании. Уверен: Куман знает, что делать. Первые игры «Барселоны» в этом сезоне выглядят многообещающе. Любопытно, чего Де Йонг и Депай добьются в команде.

— Месси заслуживает прижизненный памятник у «Камп Ноу»?

— Безусловно. Ему нужно возвести самую большую статую у стадиона.

— А переименовывать стадион в «Лионель Месси Арену» рановато?

— Как «Амстердам Арену» в «Йохан Кройф Арену»? Месси сделал многое для «Барселоны», и, может быть, в будущем стадион действительно назовут в его честь. Люди будут говорить о Лео еще долгие годы. Мы должны быть счастливы, что он наш современник.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022