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Де Бур высказался о переименовании «Камп Ноу» в честь Месси

22:25
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Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

— Вы были шокированы переходом Месси в «ПСЖ»? — вопрос Де Буру.

— Да. Не могу сказать, что не спал потом всю ночь, услышав это, но все равно был шокирован. И я рад, что это произошло. То, что творится с «Барселоной» и «Реалом», — неправильно. У них огромные долги, однако они продолжают покупать футболистов. Представьте, что у вас компания, которая тратит большие суммы, но при этом глубоко залезла в кредит. Вы не выживите. То же самое и здесь. Хорошо, что испанская федерация начала уделять этому внимание. Но, конечно, болельщикам «Барселоны» жаль, что Месси не завершил игровую карьеру в Испании. «ПСЖ» — отличный вариант. Непривычно видеть его в другой футболке, но у «ПСЖ» она тоже красивая. Должен сказать, что также есть плюсы в игре за разные клубы, Месси сможет изучить культуру и традиции другой страны, проникнуться атмосферой Франции.

— Чего ждете от «Барселоны»?

— Они должны строить новую команду, уже без Месси. В «Барсе» достаточно молодых футболистов, которые могут победить кого угодно и стать чемпионами Испании. Уверен: Куман знает, что делать. Первые игры «Барселоны» в этом сезоне выглядят многообещающе. Любопытно, чего Де Йонг и Депай добьются в команде.

— Месси заслуживает прижизненный памятник у «Камп Ноу»?

— Безусловно. Ему нужно возвести самую большую статую у стадиона.

— А переименовывать стадион в «Лионель Месси Арену» рановато?

— Как «Амстердам Арену» в «Йохан Кройф Арену»? Месси сделал многое для «Барселоны», и, может быть, в будущем стадион действительно назовут в его честь. Люди будут говорить о Лео еще долгие годы. Мы должны быть счастливы, что он наш современник.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
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Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы