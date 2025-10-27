DAZN: Винисиус заявил о желании покинуть «Реал» после замены в матче с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор говорил о желании покинуть команду после замены в матче против «Барселоны» (2:1) в 10-м туре испанской Ла лиги.

25-летнего бразильца заменили на 72-й минуте. Футболист демонстрировал недовольство и не пожал руку главному тренеру команды Хаби Алонсо. По информации DAZN, Винисиус сказал Алонсо: «Я? Тренер? Тренер, я? Это всегда я. Я ухожу из команды. Лучше мне уйти. К черту это все».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.