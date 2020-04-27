Давор Шукер: «Уже сейчас Бензема вошел в историю «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Давор Шукер высоко оценил форварда клуба Карима Бензема. По словам хорвата, Бензема уже сейчас вошел в историю мадридцев.

— Мне нравится он в качестве «девятки». Уже сейчас он вошел в историю «Реала», — цитирует Goal Шукера. — Мне нравится стиль его игры, бесспорно, он один из лучших игроков мира.

Желаю ему всего наилучшего, забивать много голов, потому что в конце концов у нападающих важна только такая статистика. Нужно забивать много голов, чтобы оставаться в топе.

Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. В составе мадридцев он выиграл два чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.