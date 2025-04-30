Давиду Алабе диагностировали разрыв внутреннего мениска

У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена, сообщает пресс-служба мадридцев.

32-летний австриец в последний раз выходил на поле в матче против «Хетафе» (1:0) в 33-м туре ла лиги. Игра проходила 23 апреля.

В текущем сезоне Алаба провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах. В январе защитник вернулся в состав команды после годового отсутствия из-за повреждения.