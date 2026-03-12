Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского «Атлетико»

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского «Атлетико», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

44-летний экс-форвард выступал за «Атлетико» в сезоне-2013/14 и помог команде выиграть чемпионат Испании.

«Я очень счастлив вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать делать «Атлетико» сильнее с каждым сезоном. Клуб последние несколько лет активно растет, и я надеюсь внести вклад в то, чтобы мы продолжали добиваться успехов», — заявил Вилья.

За свою карьеру он также играл за хихонский «Спортинг», «Валенсию», «Барселону», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и японский «Виссел Кобе».

Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, проведя 98 матчей и забив 59 голов. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.