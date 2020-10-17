Давид Сильва: «У меня две желтых карточки за 4 матча в «Сосьедаде». Нужно адаптироваться к чемпионату Испании»

Полузащитник Давид Сильва, летом перешедший из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад», пожаловался на то, что отвык от чемпионата Испании.

— Я провел четыре матча за «Сосьедад» и получил уже 2 желтых карточки, — приводит The Times слова Сильвы. — Думаю, у меня проблемы с судьями, похоже, что нужно снова привыкать к испанскому чемпионату. Все как в 2010 году, когда я только перешел в «Манчестер Сити». Я только приехал с чемпионата мира и едва прошел предсезонку. В Англии был слишком быстрый футбол. Все просто носились вокруг меня без остановки. Иногда я чувствовал себя подавленным. Тем не менее, 10 лет спустя я смотрю на свои заслуги в «Манчестер Сити» и горжусь ими.