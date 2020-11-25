Давид Сильва пропустит несколько матчей «Реал Сосьедада» из-за травмы

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва не сыграет в ближайших матчах. Испанец получил травму задней поверхности бедра, сообщает Marca.

Именно по этой причине он точно не поможет партнерам в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмар», который состоится в четверг, 26 ноября.

Не сыграет Давид Сильва и в следующих ближайших встречах команды. Однако точные сроки его восстановления не называются.